Podpora růstu. Rohlík získá od Evropské investiční banky 750 milionů korun
Skupina Rohlik Group podepsala smlouvu s Evropskou investiční bankou na financování ve výši tři čtvrtě miliardy korun. Firma zatím neuvedla, do čeho prostředky investuje. Zároveň oznámila, že v posledním čtvrtletí minulého fiskálního roku dosáhla kladného provozního zisku EBITDA pět milionů eur.
Rohlik Group, provozovatel internetového supermarketu Rohlík.cz, získá od Evropské investiční banky 750 milionů korun. Firma s bankou podepsala smlouvu o financování, uvedla v tiskové zprávě.
Na jaké konkrétní projekty chce peníze využít, Rohlík zatím neupřesnil. Podle společnosti je ale podpis smlouvy potvrzením důvěry evropských institucí v její obchodní model.
„Dnes se síla tohoto modelu ukazuje naplno – v růstu, ziskovosti, přínosu pro stát i v tom, že české know-how exportujeme do dalších evropských zemí,“ uvedl zakladatel a ředitel Rohlik Group Tomáš Čupr.
Firma hlásí kladnou EBITDA
Skupina zároveň sdělila, že v posledním čtvrtletí minulého fiskálního roku dosáhla kladného hrubého provozního zisku EBITDA ve výši pěti milionů eur. Podle aktuálního kurzu jde přibližně o 121,4 milionu korun.
Rohlík v posledních letech výrazně rostl. Podle tiskové zprávy odvedla skupina mezi lety 2020 a 2025 do českých veřejných rozpočtů více než deset miliard korun. Obrat v Česku se za stejné období zvýšil z 6,9 miliardy na 21,7 miliardy korun.
Rohlík obsluhuje přes 700 tisíc zákazníků
V Česku má Rohlík podle firmy přes 700.000 aktivních zákazníků. V roce 2025 doručil více než 13 milionů objednávek. Společnost dlouhodobě spolupracuje se stovkami českých zemědělců, výrobců a potravinářů.
Rohlik Group působí celkem v pěti evropských zemích. Vedle českého Rohlíku provozuje také maďarský Kifli.hu, rakouský Gurkerl.at, německý Knuspr.de a rumunský Sezamo.ro.
V roce 2025 skupina zvýšila obrat meziročně o 35 procent na více než 1,45 miliardy eur, tedy zhruba 35,2 miliardy korun.
