Witkoff přivezl Putinovi mírové návrhy. Moskva ale ústupky odmítá
Základ pro příměří na Ukrajině existuje, prohlásil americký vyjednávač Steve Witkoff při setkání s Vladimirem Putinem v Petrohradu. Šéfovi Kremlu přivezl návrhy na urovnání války a vyzval k obnovení rozhovorů mezi USA, Ruskem a Ukrajinou. Moskva však před schůzkou vzkázala, že ze svých požadavků neustoupí. Vedle míru se jednalo také o dodávkách ruské nafty do Spojených států a možném setkání Putina s Donaldem Trumpem v Číně.
Americký vyjednávač Steve Witkoff přijel do Petrohradu po úterním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Oslu. Schůzku označil za produktivní a uvedl, že přinesla pokrok. Konkrétní podobu mírových návrhů, které následně předložil Vladimiru Putinovi, však úvod petrohradského setkání neodhalil.
Witkoff podle tiskových agentur vyjádřil naději, že ruský prezident zváží obnovení americko-rusko-ukrajinských rozhovorů. Ty by podle něj umožnily projednat technické otázky případného urovnání konfliktu.
Putin poděkoval Witkoffovi i americkému prezidentovi za pozornost věnovanou řešení války. „Vím, že prezident Trump tomu přikládá zvláštní význam, a to především z humanitárních důvodů,“ prohlásil šéf Kremlu.
Ve hře je summit s Trumpem a Si Ťin-pchingem
Jedním z témat schůzky bylo podle ruské státní agentury TASS také možné setkání Putina s Trumpem v Číně. Prezidenti by na něm měli jednat o Ukrajině i situaci v Perském zálivu.
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Názory
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Putin už v telefonátu s Trumpem navrhl listopadový summit, kterého by se zúčastnil také čínský vůdce Si Ťin-pching, napsal dříve americký deník The Wall Street Journal. Podle listu chce Moskva prostřednictvím tohoto jednání dosáhnout ukončení války za podmínek výhodných pro Rusko.
Kreml navrhuje uspořádat schůzku na okraji summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). Ten se má konat 18. a 19. listopadu v jihočínském Šen-čenu.
Ruská nafta míří do USA. První tanker má vyplout ve čtvrtek
Vedle diplomatických návrhů se v Petrohradu hovořilo také o obchodě. Witkoff podle TASS Trumpovým jménem poděkoval Putinovi za dohodu umožňující vývoz ruské nafty na americký a světový trh. Zdůraznil přitom možnosti rozvoje hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi po skončení války.
Donald Trump znovu překvapil výrokem o válce na Ukrajině. Americký prezident prohlásil, že Rusko se vůči napadené zemi „chová v pořádku“ a „moc toho nedělá“, přestože ve stejný den ruský dronový útok zabil šest lidí včetně dvou dětí a předchozí noc Moskva útočila na Kyjev balistickými raketami. Trump zároveň připustil společný summit s Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem a hájil uvolňování amerických sankcí proti Rusku.
Trump: Rusko se vůči Ukrajině chová v pořádku a moc toho nedělá
Politika
Donald Trump znovu překvapil výrokem o válce na Ukrajině. Americký prezident prohlásil, že Rusko se vůči napadené zemi „chová v pořádku“ a „moc toho nedělá“, přestože ve stejný den ruský dronový útok zabil šest lidí včetně dvou dětí a předchozí noc Moskva útočila na Kyjev balistickými raketami. Trump zároveň připustil společný summit s Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem a hájil uvolňování amerických sankcí proti Rusku.
První tanker s ruskou naftou určenou pro Spojené státy má vyplout 22. října. Podle místopředsedy ruské vlády Alexandra Novaka má kapacitu 40 tisíc tun. „A samozřejmě budou následovat další,“ řekl Novak podle agentury Interfax.
Putin při jednání upozornil také na možnost rozsáhlých dodávek ruských hnojiv na americký trh.
Putin oznámil propuštění amerického vězně
Šéf Kremlu během schůzky oznámil také osvobození čtyřiasedmdesátiletého Američana Stephena Hubbarda. Učitel v penzi z Michiganu byl zadržen na východě Ukrajiny v roce 2022 a v Rusku následně odsouzen v neveřejném procesu za žoldnéřskou činnost. Odpykával si téměř sedmiletý trest. O jeho případu s Putinem dříve hovořil Trump.
Jednání v Konstantinovském paláci se podle TASS účastnili také Putinův poradce Jurij Ušakov a zmocněnec pro investiční a hospodářskou spolupráci se zahraničím Kirill Dmitrijev.
Putin se zajímal i o výsledky Witkoffovy schůzky v Oslu, u které byli vedle Zelenského také norský premiér Jonas Gahr Störe a finský prezident Alexander Stubb. Americký vyjednávač se hodlá do norské metropole vrátit. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov nepotvrdil, zda tomu bude předcházet ještě další kolo jednání s Putinem.
Moskva chce návrhy slyšet, slevit ale nehodlá
Navzdory Witkoffovým slovům o základu pro příměří zůstává ruský postoj neústupný. Ministr zahraničí Sergej Lavrov před schůzkou prohlásil, že Moskva americké návrhy vyslechne, ústupky však dělat nebude.
Ukrajina se ruské invazi brání pátým rokem. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky na ukrajinská města. Trump mezitím navzdory dosavadním protiruským sankcím plánuje nákupy ruské ropy a tlačí na Zelenského, aby urychleně uzavřel mír. Moskva přitom nadále odmítá slevit ze svých podmínek.