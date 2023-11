Monopol odebrán. Co bude dál s PVZP?

Reklama

Letošní léto hrozilo možné mezinárodní faux paux. Evropská komise totiž vyzvala Českou republiku, aby do dvou měsíců změnila zákon o monopolu Pojišťovny VZP (vlastněné státní VZP) na zdravotní pojištění cizinců, který byl dle ní v rozporu se zákony EU. Obě komory českého parlamentu se shodly na zrušení tohoto privilegia a novelu podepsal prezident. Díky tomu se ale nyní dostává na světlo fakt, že hospodaření PVZP je dlouhodobě na hraně.

Existuje řada indikátorů naznačujících finanční problémy. Solventnostní poměr, klíčový ukazatel finančního zdraví pojišťovny, byl ke konci roku 2021 pouhých 111 %. To je jen těsně nad hranicí 100 %, pod kterou by žádná pojišťovna neměla jít, protože by nebyla schopna pokrýt své závazky. V takových chvílích sahá většinou pojišťovna do svých úspor, a snaží se odvrátit nejhorší. Alarmující situace tedy ukazuje na hluboký vnitřní problém PVZP.

Stejně tak vykazuje pojišťovna dlouhodobě nízké zisky. Za rok 2021 byly dokonce o více jak polovinu nižší než za rok předešlý. Ano, je pravda, že pojišťovna „dojela“ na covidový rok 2020, ale neměl by monopol naopak zisky přinést a tím ztráty vyrovnat?

Není tomu tak. Naopak, příliv mnoha nových klientů z řad cizinců přinesl pro PVZP vyšší zatížení rizik. Vzhledem k nedostatečnému kapitálovému krytí je musela pojišťovna převést na zahraniční partnery, jinak by se solventostní poměr ještě více snížil. Co to ale znamená? Zahraniční zajistitelé si pak tím pádem vybrali část zisků od pojišťovny, která splakala nad výdělkem.

A jaký je výhled do budoucna? Rok 2022 byl pro PVZP finančně příznivější, ale stále je otázkou, jak budou události roku 2023, zejména ukrajinská uprchlická krize a zrušený monopol, ovlivňovat její výsledky nadále.