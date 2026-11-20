Dvě střely a dron dopadly v Polsku. Podobný incident je i v Česku otázkou času, míní prezident Pavel
Polský premiér Donald Tusk označil dopad dvou ruských střel a proudového dronu na jihovýchodě země za cílenou provokaci. Andrej Babiš slíbil Varšavě v případě potřeby pomoc. Prezident Petr Pavel varoval, že Rusko považuje za legitimní cíl každou zemi, která podporuje Ukrajinu.
Narušení polského vzdušného prostoru je nepřijatelné, uvedl v pátek premiér Andrej Babiš (ANO). Na síti X napsal, že Česko pevně stojí za Polskem a je připraveno pomoci, pokud to bude třeba. Podle polského premiéra Donalda Tuska byly obě střely i dron ruské. Tusk připustil, že provokace mohla souviset s cvičením vojáků koalice ochotných, které se koná v Polsku.
Hlaváč v Polsku vysvětlil, k čemu se vojáci připravují
Česko se manévrů neúčastní, v Polsku je ale náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Česká armáda je podle něj připravena zapojit se do podobných cvičení, pokud k tomu dostane mandát. „Nejde o vstup do probíhající války. Jde o přípravu na to, co může přijít po jejím skončení nebo po vyhlášení příměří. O schopnosti podpořit ukrajinskou armádu při její obnově,“ napsal Hlaváč na síti X.
České vrtulníky už pomáhají chránit polské nebe
Podle prezidenta Petra Pavla je spíše otázkou času, kdy podobný incident zasáhne i Česko. Moskva se podle něj snaží evropské země rozdělit, aby jim mohla diktovat podmínky. Pavel proto vyzval k jednotnému postupu a podpořil pomoc Polsku, pokud o ni Varšava požádá. Připomněl, že české vrtulníky už pomáhají chránit polský vzdušný prostor a čeští vojáci působí v předsunutých silách NATO v Pobaltí.
Před prezidentskou volbou se Andreje Babiše ptali, jestli by poslal české vojáky na pomoc napadenému Polsku. „Určitě ne, určitě ne,“ odpověděl tehdy. Dnes jako premiér nabízí Varšavě pomoc. Měl by o ní začít mluvit i doma. Zvlášť s Tomiem Okamurou, který ještě minulý týden hájil českou neúčast na cvičení v Polsku. Spojenci tam přitom nacvičovali právě to, co by následovalo po uzavření míru na Ukrajině.
Michal Nosek: SPD chce „trvalý mír“. Na Polsko mezitím padají rakety z Ruska
Názory
Před prezidentskou volbou se Andreje Babiše ptali, jestli by poslal české vojáky na pomoc napadenému Polsku. „Určitě ne, určitě ne,“ odpověděl tehdy. Dnes jako premiér nabízí Varšavě pomoc. Měl by o ní začít mluvit i doma. Zvlášť s Tomiem Okamurou, který ještě minulý týden hájil českou neúčast na cvičení v Polsku. Spojenci tam přitom nacvičovali právě to, co by následovalo po uzavření míru na Ukrajině.
Po společném summitu v Bruselu incident odsoudili také představitelé Evropské unie a Británie a vyjádřili Polsku solidaritu. Předseda Evropské rady António Costa uvedl, že Moskva sice deklaruje ochotu jednat o míru, dál ale vyhrožuje členským státům EU a útočí na ně.