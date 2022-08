Zemřel Michail Gorbačov. Někdejšímu vůdci SSSR bylo 91 let

Zemřel někdejší prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov. Bylo mu 92 let. S odkazem na prohlášení nemocnice o tom informovaly agentury TASS a Interfax.

Reklama

Gorbačov zahájil po nástupu do čela sovětských komunistů v roce 1985 změny, které měly reformovat komunistický systém. Jeho přestavbový program (perestrojka) měl zvýšit životní úroveň a produktivitu práce a a dodat tehdejšímu sovětskému impériu novou sílu. Opak se ale stal pravdou. Mnohé z jeho reforem byly negativně vnímány vládnoucími špičkami a částí obyvatelstva. Sovětský svaz se tak rozpadl a komunistický systém se zhroutil.

Gorbačov, který se narodil 2. března 1931, až později přiznal, že reformovat ani nešel.

Gorbačov se jako šéf komunistické strany a tedy i celého SSSR zasloužil o konec studené války, pád železné opony i rozpad impéria. Byl i prvním a zároveň posledním prezidentem Sovětského svazu. Do nově zřízené funkce byl zvolen 14. března 1990. Jeho prezidentství však trvalo jen krátce, z funkce odstoupil 25. prosince 1991 těsně před zánikem SSSR.

Nositel Nobelovy ceny za mír z roku 1990 se stal oblíbencem Západu i nadějí Východu, doma si respekt nezískal. Pro mnoho lidí více než návrat vytoužené svobody znamenaly jeho reformy ztrátu jistot a mnoho Rusů mu nemůže dodnes zapomenout rozpad SSSR.

Sovětský svaz byl formálně rozpuštěn 26. prosince. Stalo se tak skoro na den 69 let poté, co byl 30. prosince 1922 založen. Moc od Gorbačova tehdy převzal Boris Jelcin, prezident nástupnického Ruska.