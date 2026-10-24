Kehlsteinhaus v plamenech. Orlí hnízdo, kde sídlil Hitler, těžce poničil požár
Rozsáhlý požár v noci na sobotu těžce poškodil Kehlsteinhaus, známý jako Orlí hnízdo, někdejší horské sídlo Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. Plameny zachvátily odlehlou stavbu ve výšce 1834 metrů nad mořem a na místě zasahovalo kolem 200 lidí. Policie zadržela 33letého Němce, kterého podezírá z úmyslného založení požáru. Bavorský ministr vnitra už oznámil, že historická budova bude obnovena.
Kehlsteinhaus, známý také jako Orlí hnízdo, v noci z pátku na sobotu zachvátil rozsáhlý požár. Někdejší horské sídlo nacistického vůdce Adolfa Hitlera bylo podle agentury DPA z velké části zničeno, přičemž ještě v sobotu ráno na místě hořelo. Plameny se následně podařilo uhasit. Policie má za to, že požár byl založen úmyslně, a v souvislosti s případem zadržela jednoho podezřelého.
Požární poplach se rozezněl v pátek kolem 21:50. Zásah komplikovala odlehlá poloha objektu ve výšce 1834 metrů nad mořem a také skutečnost, že do bezprostředního okolí budovy bylo možné vstupovat pouze s dýchacími přístroji. Podle veřejnoprávní stanice BR zasahovalo na místě přibližně 200 lidí. Přestože požár způsobil rozsáhlé škody, bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann prohlásil, že Orlí hnízdo nezůstane ruinou a bude obnoveno.
Hackeři dokázali na dálku proměnit mrazáky francouzských supermarketů v topení a způsobili škody za miliony eur. Případ ukazuje, jak zranitelná je stále propojenější civilizace a jak málo někdy stačí k narušení systémů, které považujeme za samozřejmé, píše ve svém komentáři analytik a bývalý ředitel Transparency International ČR David Ondráčka.
David Ondráčka: Naše civilizace neumí uhlídat ani ledničku. Co se vypne příště?
Názory
Hackeři dokázali na dálku proměnit mrazáky francouzských supermarketů v topení a způsobili škody za miliony eur. Případ ukazuje, jak zranitelná je stále propojenější civilizace a jak málo někdy stačí k narušení systémů, které považujeme za samozřejmé, píše ve svém komentáři analytik a bývalý ředitel Transparency International ČR David Ondráčka.
Policie zadržela podezřelého
Podezřelým je podle úřadů 33letý Němec, kterého policisté zadrželi poblíž místa požáru ve chvíli, kdy odjížděl na motorce. Podle informací DPA se muž pokusil policii uprchnout. Vyšetřovatelé tvrdí, že existují jasné indicie nasvědčující tomu, že požár skutečně založil.
Státní zastupitelství v Traunsteinu s odkazem na předběžný psychiatrický posudek uvedlo, že muž trpí psychickým onemocněním. Státní zástupce Rainer Vietze zároveň řekl, že je třeba počítat přinejmenším se sníženou příčetností podezřelého.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Sídlo nacistické elity, později turistický cíl
Kehlsteinhaus byl dokončen v roce 1938 a nacházel se v uzavřeném areálu, kde měli své rezidence a zázemí představitelé nacistického režimu. Budova měla sloužit především jako reprezentativní místo pro politická jednání mimo dosah veřejnosti. Hitler zde přijímal diplomaty a zahraniční hosty a pobýval zde také se svou partnerkou Evou Braunovou, častěji však objekt využívali další představitelé nacistického režimu k odpočinku a soukromým oslavám.
Od roku 1952 funguje Orlí hnízdo jako horská restaurace a součástí objektu je také expozice věnovaná jeho historii. Podle organizace Bergerlebnis Berchtesgaden mělo být letos návštěvníkům přístupné až do 8. listopadu.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.