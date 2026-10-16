Autobusy 131 a 176 v Praze končí. Nahradí je turecké trolejbusy
Na Strahov i mezi Bořislavkou a Hradčanskou se bude jezdit trolejbusem. Pražský dopravní podnik převzal dalších 15 vozů od tureckého výrobce Bozankaya a chystá úplné nahrazení autobusových linek 131 a 176. O víkendech převezmou trolejbusy veškerý provoz už od soboty 17. října, ve všední dny má přechod skončit během několika týdnů.
Praha pokračuje v proměně autobusových linek na trolejbusové. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) má nově ve svém majetku 28 z celkem 30 objednaných bateriových trolejbusů Bozankaya. Poslední převzatá patnáctka vozidel umožní rozšířit jejich nasazení na linkách 51 mezi Bořislavkou a Hradčanskou a 53 na Strahov. Dosud se na těchto trasách cestující setkávali s trolejbusy přibližně jednou za hodinu, většinu spojů stále zajišťovaly autobusy.
Nejdřív víkendy, potom i pracovní dny
Od soboty 17. října zajistí trolejbusy na obou linkách veškerý víkendový a sváteční provoz. Přibývat budou také ve všední dny, až autobusy nahradí úplně. Tím skončí provoz pod dosavadními čísly 131 a 176 a jejich úlohu převezmou trolejbusové linky 51 a 53.
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Zprávy z firem
Praha zažívá jednu z největších vln rozšiřování tramvajové sítě za poslední desetiletí. Aktuálně se staví tratě na Jarově, Václavském náměstí a v Počernické ulici. Před zahájením je projekt na Strahov. Následovat mají Nové Dvory, Zdiby nebo spojení kolem hlavního nádraží. Investice se pohybují v miliardách korun.
Přesný termín úplného přechodu ještě podnik nestanovil. „Předpokládáme, že s ohledem na technické a legislativní procesy by k tomuto kroku mělo dojít za cca dva až tři týdny,“ uvedl technický ředitel DPP pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.
Stejnou změnou už prošlo spojení z oblasti Smíchova přes Malvazinky. Od 21. září zajišťuje trasu mezi zastávkami Na Knížecí, Malvazinky, Waltrovka a Jinonice výhradně trolejbusová linka 52, která vystřídala autobusovou linku 137.
Zakázka za více než miliardu, zatím třicet objednaných vozů
Nové vozy pocházejí z rámcové smlouvy, kterou DPP uzavřel s tureckou společností Bozankaya na začátku roku 2025. Umožňuje pořídit až 70 nízkopodlažních trolejbusů SNG 12T a její hodnota činí 1,099 miliardy korun bez DPH. Dosud podnik objednal třicet vozidel ve dvou dodávkách. Nejprve sedm a následně dalších 23. Do převzetí celé objednané třicítky mu tak zbývají dva vozy.
Jde o bateriové trolejbusy, které mohou část trasy absolvovat i bez trolejového vedení. Právě možnost jízdy na baterii umožňuje zavádět elektrický provoz, aniž by bylo nutné instalovat troleje po celé délce linky. Podle údajů zveřejněných výrobcem zvládnou vozy v běžných provozních podmínkách bez vedení přibližně 40 kilometrů.
Návrat na Strahov má i symbolický význam
Rozšiřování provozu navazuje na obnovení pravidelné trolejbusové dopravy mezi Palmovkou a Miškovicemi v únoru 2024. V březnu téhož roku přibyla linka 59 mezi nádražím Veleslavín a Letištěm Václava Havla, na níž někdejší autobusy 119 vystřídaly velkokapacitní tříčlánkové trolejbusy. Nyní se elektrický provoz rozšiřuje na další městské trasy.
Zvláštní význam má návrat trolejbusů na Strahov. Právě tam totiž vedla poslední linka původní pražské trolejbusové sítě, jejíž provoz skončil na podzim roku 1972. Historie tohoto druhu dopravy v metropoli přitom sahá až do srpna 1936, kdy první vozy vyjely ze Střešovic přes Ořechovku a Hanspaulku ke kostelu svatého Matěje. Letos tak od jejich první jízdy uplynulo devadesát let.
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