Španělský ostrov vyhlásil stav nouze. El Hierro s 12 tisíci obyvatel přijal přes osm tisíc migrantů
Na španělský ostrov El Hierro za pět týdnů připlulo přes osm tisíc migrantů. Ostrov, který má přibližně 12 tisíc obyvatel, vyhlásil stav nouze a žádá o posily pro vyčerpané záchranné složky. Část příchozích chce přesunout na další Kanárské ostrovy.
Migrační vlna přiměla vedení ostrova El Hierro k vyhlášení stavu nouze. Za posledních pět týdnů sem z Afriky připlulo přes osm tisíc lidí, informoval server španělské veřejnoprávní televize a rozhlasu RTVE. Příliv migrantů pokračuje i na dalších Kanárských ostrovech. Od pátku na souostroví během 24 hodin dorazilo přibližně 1100 lidí, uvedl rozhlas Cadena SER. Denní počet se tak přiblížil rekordu z listopadu 2021, kdy připlulo zhruba 1470 migrantů.
Vyčerpané záchranné složky potřebují posily
Vedení El Hierra v dekretu žádá regionální i španělskou vládu o další pracovníky zásahových jednotek, pobřežní stráže, zdravotníky a pracovníky Červeného kříže. Posily mají umožnit střídání vyčerpaného personálu, který zajišťuje pomoc příchozím. Ostrov s přibližně 12 tisíci obyvatel se zároveň snaží dojednat přesun části migrantů na jiné Kanárské ostrovy, které mají větší kapacitu přijímacích středisek.
Summit Evropské unie se kvůli migraci málem rozpadl bez společných závěrů. Podle diplomatů citovaných serverem Politico byla více než dvouhodinová debata vyhrocená, nepříjemná a místy nedůstojná úrovně Evropské rady. Andrej Babiš a dánská premiérka Mette Frederiksenová patřili k nejostřejším hlasům, proti tvrdšímu postupu se ale postavili mimo jiné Emmanuel Macron a Pedro Sánchez.
Téma migrace vyhrotilo summit EU. Babiš si rýpl do evropských lídrů
Politika
Summit Evropské unie se kvůli migraci málem rozpadl bez společných závěrů. Podle diplomatů citovaných serverem Politico byla více než dvouhodinová debata vyhrocená, nepříjemná a místy nedůstojná úrovně Evropské rady. Andrej Babiš a dánská premiérka Mette Frederiksenová patřili k nejostřejším hlasům, proti tvrdšímu postupu se ale postavili mimo jiné Emmanuel Macron a Pedro Sánchez.
Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dorazilo na Kanárské ostrovy od začátku roku do konce října přibližně 13 300 migrantů. Souostroví tak připadá více než třetina všech letošních příchodů do Španělska. Do celé země za stejné období dorazilo podle UNHCR zhruba 33 tisíc lidí prchajících z Afriky před ozbrojenými konflikty a špatnou ekonomickou situací.
Migrační a bytová krize přivedly zemi k předčasným volbám
Španělsko letos čelilo mimořádné migrační vlně také v Ceutě, jednom ze svých dvou autonomních měst v Africe. Koncem července tam podle dodané zprávy za jediný den připlavalo nebo přešlo hranici z Maroka přibližně 75 tisíc lidí. Drtivá většina se během několika následujících dnů dobrovolně vrátila, přibližně deset tisíc migrantů tam ale nadále zůstává.
Krize v Ceutě spolu se zářijovými demonstracemi proti bytové krizi v Madridu a dalších městech vedla k vyhlášení předčasných voleb. Premiér Pedro Sánchez je oznámil začátkem října. Španělé půjdou k urnám 29. listopadu, zatímco v řádném termínu se parlamentní volby měly uskutečnit až příští rok.