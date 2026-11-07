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newstream.cz Politika Francie znovu v ulicích. Proti drahotě vystoupí statisíce lidí, dohlédne na ně 70 tisíc policistů

Francie znovu v ulicích. Proti drahotě vystoupí statisíce lidí, dohlédne na ně 70 tisíc policistů

Protesty ve Francii
ČTK
ČTK
ČTK
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Francii čeká čtvrtý protestní víkend v řadě. Proti rostoucím životním nákladům a na podporu studentů má podle úřadů po celé zemi demonstrovat 130 až 170 tisíc lidí. Na bezpečnost dohlédne 70 tisíc policistů a četníků, připraveny budou také drony a vodní děla. Protesty přicházejí pouhého půl roku před prezidentskými volbami.

Francouzské odbory na sobotu svolaly další demonstrace proti rostoucím životním nákladům a na podporu studentů nespokojených s poměry na školách. Podle agentury AFP očekávají úřady na akcích po celé zemi 130 až 170 tisíc účastníků. Protesty navazují na čtvrteční celostátní stávku a neobejdou se bez rozsáhlých bezpečnostních opatření.

Žluté vesty svolaly přes 190 shromáždění

Vedle odborových demonstrací svolalo na stejný den přes 190 shromáždění také hnutí žlutých vest. Jeho akci v Paříži však úřady nepovolily. Odborový pochod v metropoli povede z náměstí Place de la République na Place de la Nation. Před začátkem demonstrace, kolem jedné hodiny odpoledne, se na výchozím náměstí rozezněl orchestr mladých hudebníků.

Na bezpečnost při protestech bude po celé Francii dohlížet 70 tisíc policistů a četníků. Nasazeny budou také drony a vodní děla, oznámil v pátek ministr vnitra Laurent Nuňez. „Riziko je naprosto stejné jako v předchozích sobotách,“ uvedl.

Od studentských protestů k celostátní stávce

Studentské demonstrace ve Francii vypukly v polovině září. K mladým lidem nespokojeným s poměry na školách se připojily také tisíce dalších obyvatel protestujících proti rostoucím životním nákladům. Země tak čelí vlně nespokojenosti pouhého půl roku před prezidentskými volbami.

Generální stávka ve Francii

Francie je jako natlakovaný papiňák. Z pouličních protestů se rodí politická revolta

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Včera proběhla ve Francii generální stávka, ale děje se to v atmosféře velkých protestů a mimořádné naštvanosti celé společnosti. Včera to proběhlo úplně v klidu, bez násilí, mnohde jako pouliční happening se zpíváním a tančením. Byla to však masivní mobilizace, do protestů se po zemi zapojilo skoro 2 miliony lidí, míří to od protestů studentů k politické revoltě.

David Ondráčka

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Na studentské protesty navázala ve čtvrtek celostátní stávka svolaná odbory. Podle odborové organizace CGT při ní do ulic vyšlo přibližně 1,6 milionu lidí. Francouzské ministerstvo vnitra odhadlo účast výrazně níže, na 575 tisíc demonstrantů.

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