Další útok na evropskou infrastrukturu? Finové zadrželi podezřelou loď
Neznámá loď poškodila kabel finské telekomunikační společnosti Elisa, kvůli čemuž došlo k potížím ve spojení mezi Finskem a Estonskem. Množství podobných incidentů roste od začátku ruské invaze na Ukrajinu.
Finské úřady zadržely ve Finském zálivu loď, kterou podezírají z úmyslného poškození podmořského kabelu, uvedl finský prezident Alexander Stubb. Podle policie byl poškozen spoj telekomunikační společnosti mezi Helsinkami a estonským Tallinem. Informovala o tom agentura Reuters. Estonský prezident Alar Karis uvedl, že ho zprávy znepokojily.
„Finsko je připraveno na bezpečnostní výzvy všeho druhu a náležitě na ně reaguje,“ napsal Stubb na síti X s tím, že finské úřady situaci monitorují ve spolupráci s vládou.
Estonský prezident Karis uvedl podle agentury Reuters, že ho zprávy o poškození podmořského kabelu zneklidnily. „Doufejme, že to nebyl úmyslný čin,“ dodal prezident. Okolnosti incidentu ukáže podle něj vyšetřování.
Útoky na infrastrukturu rostou
Finská policie podle Reuters uvedla, že zahájila vyšetřování poškození kritické podmořské infrastruktury a má podezření, že loď, již zadržela pobřežní stráž, poškodila kabel úmyslně pomocí spuštěné kotvy. Incident se podle policie odehrál ve výlučné ekonomické zóně Estonska. Není v tuto chvíli zřejmé, pod jakou vlajkou loď plula.
Kabel patří podle agentury AFP finské telekomunikační společnosti Elisa. Firma nahlásila anomálie ve fungování zařízení, které zaznamenala dnes brzy ráno.
Od invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 došlo k Baltském moři k řadě výpadků elektrického vedení, telekomunikačních spojů i poškození plynovodu, připomíná Reuters. Skandinávské a pobaltské státy se mají v tomto směru na pozoru a podobné incidenty obvykle přičítají ruským hybridním útokům.
