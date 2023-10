Nejvýkonnější kryptografické těžební stroje jsou nyní snadno použitelné

Nedávno uvedená řada ASIC těžebních strojů od společnosti ASICRUN si rychle vybudovala pověst nejvýkonnějšího těžebního hardwaru vůbec. O těžební stroje AR1, AR2 a EliteAR projevili těžaři velký zájem, protože těžba kryptoměn pomocí těchto zařízení je jednoduchá jako nikdy předtím.

Reklama

Bezkonkurenční síla a výkon

Výjimečný výkon těžebních strojů ASICRUN lze přičíst jejich vysokým veličinám hash rate. Ve skutečnosti se těmto hash rate v minulosti ani v současnosti nedokázal vyrovnat žádný jiný těžební hardware. Díky velké rychlosti hashování mohou zařízení AR1, AR2 a EliteAR dosahovat mimořádných těžebních výkonů, protože zpracovávají více transakcí v daném čase.

AR1 Miner: Bitcoin 1050 TH/s, Litecoin/Doge 400 GH/s, Dash 20 TH/s.

AR2 Miner: 1: Bitcoin 2200 TH/s, Litecoin/Doge 900 GH/s, Dash 45 TH/s.

EliteAR Miner: Bitcoin 4900 TH/s, Litecoin/Doge2200 GH/s, Dash 100 TH/s

Přehled zisků

Těžební stroje ASICRUN maximalizují zisky z těžby díky vysokým hash rate ve spojení s nízkou spotřebou energie. I přes svůj velký výkon mají stroje AR1, AR2 a EliteAR spotřebu pouze 650 W, 1300 W a 2800 W. To se promítá do mimořádných měsíčních zisků, jak je uvedeno v tabulce níže.

Hardware Bitcoin Litecoin Dash AR1 $1,897 $3,474 $3,591 AR2 $3,974 $7,813 $8,011 EliteAR $8,853 $19,700 $17,400

Snadné použití

V průběhu let se v oblasti těžby kryptoměn objevily pouze produkty, které vyžadují značné technické znalosti a zkušenosti. Tato předpojatost omezovala obyčejné lidi v tom, aby se stali součástí tohoto prosperujícího trhu. Společnost ASICRUN pevně věří, že výhody těžby kryptoměn by neměly být dostupné jen hrstce technologických nadšenců, a přišla se sadou těžebních strojů typu plug and play, které nevyžadují žádné odborné znalosti ani předchozí zkušenosti.

„Naše stroje jsou dodávány předkonfigurované a vy můžete začít vydělávat ihned pouhým připojením k elektrické zásuvce. Neexistuje žádný složitý proces nastavení ani složité systémové požadavky. Odstranili jsme všechny překážky, abychom vám všem pomohli vydělat na těžbě kryptoměn,“ řekl Matias Kotila, technický ředitel společnosti ASICRUN.

Společnost ASICRUN dodává své těžební platformy po celém světě s dodací lhůtou pouhých 7 pracovních dnů. Náklady na doručení a celní poplatky nese výhradně společnost. Na všechny produkty se vztahuje záruka na veškerý software i hardwarové komponenty.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte https://asicrun.com/

ASICRUN je technologická společnost se sídlem v Hongkongu a několika pobočkami po celém světě. Společnost je vedena týmem uznávaných odborníků v oboru a věnuje se zlepšování oblasti těžby kryptoměn s využitím jedinečných schopností nejnovější technologie ASIC.

