Metrostav Norge se posunul za polární kruh. Miliardová stavba myslí i na přechod pro soby

Historicky největší zakázku v severské zemi získala české společnost Metrostav Norge. Ta postaví novou silnici poblíž města Tromsø v nejsevernější části Norska. Nový úsek E8 měří deset kilometrů a v přepočtu vyjde a 4,5 miliardy korun. Pro dceru Metrostavu stavba znamená největší zakázku v historii.

Čeští stavbaři mají po přípravě zázemí za úkol veškeré betonářské práce a výstavbu téměř kilometrového mostu přes Ramfjord. Ostatní práce má na starost norský partner ve sdružení Bertelsen & Garpestad. Metrostav Norge je dceřinnou společností stavebního gigantu Metrostav, který je v Česku odsouzený za korupci v kauze Rath. V roce 2022 soud podniku vyměřil tříletý zákaz účastnit se domácích veřejných zakázek a pokutu deset milionů korun.

Kde bude Metrostav Norge stavět

Sdružení společností Metrostav Norge a Bertelsen & Garpestad podepsalo smlouvu s norskou správou silnic Statens Vegvesen koncem loňského roku. Metrostav Norge v severských zemích Evropy již dokončil 15 projektů, zejména v oblasti ražby tunelů. Patří k nim traťové tunely helsinského metra, unikátní most na lososí cestě v Norsku či nejdelší silniční tunel na Islandu. Ve Skandinávii firma dosud vyrazila přes 48 kilometrů tunelů. V současnosti tvoří zahraniční zakázky čtyřicet procent obratu skupiny.

Ta loni na podzim zahájila souběžně s další výstavbou v Norsku také ražbu tunelu na Faerských ostrovech. „Největší zakázka v historii Metrostavu Norge v hodnotě 4,5 miliardy českých korun potvrzuje naší pozici na severských trzích. Věřím, že v budoucnu si sáhneme na ještě významnější projekty, než je tento,“ uvedl po podpisu smlouvy Aleš Gothard, ředitel společnosti Metrostav Norge.

Aleš Gothard, ředitel společnosti Metrostav Norge(vpravo) s obchodními partnery po podpisu smlouvy

První cesta za polární kruh

Dominantu desetikilometrového úseku tvoří 870 metrů dlouhý trámový most Ramfjordbrua se základy na ocelových pilotách ve fjordu. Dále je součástí silničního projektu sedm menších mostů s rozpětím od 20 do 80 metrů. „Tromsø leží až za 69. rovnoběžkou. Bude to naše dosud nejsevernější stavba a také první za polárním kruhem. Z toho vyplývají i specifické doprovodné stavby – v projektové dokumentaci nás velmi zaujal hlavně přechod pro soby. Očekáváme náročnou logistiku a mimořádně drsné klimatické podmínky. Na druhou stranu náš tým už je třeba z nedávné expedice na odlehlý kout Islandu zvyklý na ledacos. Během tří let by se tu mělo protočit asi 150 lidí, převážně Čechů a Slováků,“ počítá Matěj Novotný, vedoucí projektu z Metrostavu Norge.

Silnice první třídy E8 tvoří hlavní přístupovou cestu do největšího města severního Norska Tromsø. Nový úsek mezi vesnicemi Sørbotn a Laukslett pomůže vyvést tranzitní dopravu mimo nejzastavěnější část Ramfjordu a zvýší nejen rychlost, ale také bezpečnost provozu v členité lokalitě. K tomuto účelu poslouží protilavinová ochrana v podobě bariér podél silnice a další bezpečnostní opatření proti sesuvům.

Metrostav Norge zahajuje ražbu tunelu Dýrafjordur na západě Islandu

Zatím poslední stavbu zahájila společnost Metrostav Norge loni na podzim roku 2022 na Faerských ostrovech. Čeští a slovenští stavbaři na nejjižnějším faerském ostrově Sudurøy razí tunel. Ten s délkou 1,2 kilometru spojí vesnice Fámjin a Ørðavíkar a nahradí úzkou horskou cestu, která je zejména v zimním období obtížně průjezdná. Cena kontraktu, který zahrnuje pouze českou subdodávku, dosahuje v přepočtu 215 milionů korun.

„Na Faerských ostrovech budeme razit poprvé. Jde sice o zakázku menšího rozsahu, ale velkého významu. Faerské ostrovy jsou pro tuneláře velmi atraktivní lokalita vzhledem k zajímavému množství nově soutěžených tunelových projektů,“ řekl po podepsání kontraktu Aleš Richter, obchodní ředitel Metrostav Norge.

