Ceny hodinek Prim se v dražbách blíží milionu korun. Zájem o limitované edice je různý, říká ředitelka firmy

Spory o značku Prim mezi výrobci Elton hodinářská a MPM z Frýdku Místku stále trvají. “Soudy jsou velmi komplikované, ale více o tom hovořit nemohu,” říká Renata Červenák Nývltová, ředitelka společnosti Elton hodinářská, která hodinky Prim vyrábí. Vlajkovou lodí manufaktury Prim jsou hodinky Orlík.

Reklama

Kdy jste vyrobili první kusy modelu Orlík a čím jsou unikátní?

Ty se zrodily v roce 1965 jako zakázka pro armádu. Je to pro nás historicky nejdůležitější model, protože u něj byla poprvé využita nerezová ocel pro výrobu pouzdra a na ručkách luminiscenční prvky.

Ty byly v té době ve větším množství radioaktivní, jak probíhalo nanášení na ručky hodinek?

Vím jen, že to převáželi ve skafandrech, ale jak se potahovaly ručky, to netuším.

Kolik hodinek této armádní edice Prim vyrobil?

Bylo jich 300 a dnes jde o sběratelsky velmi ceněný kousek. V loňském roce jsme zaznamenali, že se mezi sběrateli dražily za 850 tisíc.

Hodinky Orlík jsou stále vaším stěžejním modelem, co vyrábíte nového?

V roce 2021 jsme například vyrobili vojenský model Antropoid z titanu. Co se týká sportovních hodinek, tak navazujeme na původní model.

Jak se vyrábějí hodinky Prim

Témata, příběhy a názvy pro limitované edice jsou unikátní. Jsou spojené zejména s armádou?

Každou naší limitovanou edici chceme mít s příběhem. Téma se neváží jen k armádním událostem. Hledáme, co se děje zajímavého, jaká událost, nebo osobnost má v daném roce výročí a k tomu se tematicky připojíme. Třeba téma Nebeští jezdci bylo navázané na piloty RAF, ale máme i edici Tomáš Baťa o stu kusech, Tomáš Garrigue Masaryk. Děláme i mikro edice o deseti kouscích. Taková byla například Prim Nagano, těch bylo 25 k čtvrtstoletí vítězství hokejistů na olympiádě v Japonsku.

Jak velká je roční produkce vaší manufaktury?

Ročně vyrobíme zhruba dva tisíce hodinek ve třech kategoriích. Nejvyšší řada je s naším ručně dělaným strojkem. Těch letos vznikne 805. Pak je střední řada Prim automatic, v těch je osazený švýcarský mechanický strojek Eta. Těch máme v plánu asi 400 a pak máme nižší řadu s quartzovým strojkem. Těch bude okolo tisícovky.

Dostanou se hodinky nejvyšší řady na trh, nebo se jedná o zakázkovou výrobu?

Ve většině případů jde o zakázkovou výrobu a limitované edice. Samozřejmě máme i nějaké skladové zásoby na prodejnách. Zákazník tak má možnost si je vybrat a rovnou koupit.

Hodináři vymírají, proto si výrobce hodinek Prim zaškoluje vlastní Zprávy z firem Hodinky Prim, které nosil v Československu v minulém století na ruce téměř každý, se prosazují i v novém tisíciletí. Již se ale nejedná o masovou výrobu, ale malé série sběratelských šperků, jejichž cena se pohybuje i ve stovkách tisíc korun. Michal Nosek Přečíst článek

Co ve vašem případě znamená zakázková výroba?

Zákazník si může vymyslet cokoli kam dosahují naše technologické možnosti. Jsme schopni změnit barvu číselníku, typ číselníku, ručky, barvu lunety, materiál pouzdra. Jsme schopni udělat i individualizaci strojku. Vytvořit monagram, nebo logo na korunku. V podstatě všechno, protože šíře naší výroby je veliká a zatím jsme všechna přání zákazníků zvládli.

Jaké je cenové rozpětí vašich hodinek?

Ta nejlevnější quartzová řada se pohybuje okolo patnácti tisíc, dle materiálu a individualizace. Střední se švýcarským strojkem je zhruba padesát tisíc. Naše top řada s vlastním strojkem to je od sta tisíc výš. Zde hrají roli také materiály, či typ limitované edice. Například hodinky Mig 15 z roku 2021 se již mezi sběrateli přeprodávají za výrazně vyšší cenu, než byla ta prodejní. To ale nejde říci paušálně o všech edicích.

Rolexky i Sudkovy fotografie. Elton John se zbavil sbírky za miliony Enjoy „The Rocket man“ je známý svým extravagantním šatníkem i doplňky. Byl proto také hrdým držitelem hodinek Rolex Daytona, jejichž ciferník vedle desítek žlutých safírů a diamantů zdobí také leopardí vzor. V aukci, kterou pořádala aukční síň Christie's, se vydražily za neuvěřitelných 176 400 dolarů (asi 4,1 milionu korun). Na akci se vydražily také dva snímky od českého fotografa Josefa Sudka. nst Přečíst článek

Kam až chcete značku Prim posunout?

Snažíme se proniknout na zahraniční trhy, ale je to těžké. Hlavní odbyt tak zůstává v Česku a na Slovensku. Nyní se snažíme dostat do Polska. Typickým malým trhem je pro nás Japonsko, ale rádi bychom pronikli i jinam. Vize je taková, že bychom se chtěli dostat na ještě vyšší úroveň zpracování, a i cenově se posunout do top segmentu. Luxusní řady jsou dnes postaveny na luxusních kovech a speciálních materiálech.

Kolik podobných manufaktur jako Prim je na světě a je možnost, že by vznikaly v současnosti další?

Hovoří se zhruba o dvaceti. Nové vznikají, ale jedná se zejména o hodináře, kteří vyrobí několik kusů unikátních hodinek. Že by vznikla úplně nová manufaktura jako jsme my, tak samozřejmě může, ale bylo by to o obrovských financích do lidí a techniky.

Vaše technika je nová, nebo požíváte nějaké původní stroje?

Máme několik původních strojů, které využívají zejména nástrojáři. Jinak se jedná o moderní NC stroje na obrábění kovu. Dokončování, galvanika a montáž už je ruční práce.

V průmyslu se stále více hovoří o umělé inteligenci. Proniká tento trend i k vám?

K tomu jsme zatím nedospěli. Co se týká výroby, tak jsme zatím nenašli směr kde by nám to pomohlo. U nás to je stále o hlavě a rukou.

Dokážete proto i repasovat, či opravovat staré Primky?

Samozřejmě máme renovační program. Klient si může dát objednávku a my je oživíme a dodáme doklad o jejich pravosti.

Obyčejný byznys: Tradici zachraňují kurzy pro nadšence, říká hodinář, který dává nový život starobylým strojkům Zprávy z firem V Česku je mnoho zajímavých provozů, podniků, obchodů či dílen, které zákazníci milují a majitelé pro ně dělají maximum. Představujeme je na newstream.cz v seriálu Obyčejný byznys. Tentokrát se vydáme do tradičního hodinářství. Michal Nosek Přečíst článek