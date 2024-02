Automobilový trh se pomalu vzpamatovává. Hlavní roli budou hrát výrobci elektroniky

Globální automobilový výrobní trh měl v roce 2021 hodnotu asi 2,86 bilionu dolarů. Předpokládá se, že trh v loni vzrostl na přibližně 2,95 bilionu. Tento růst je však pomalým oživením a stále zůstává pod velikostí trhu v tomto odvětví v roce 2019. Uvádí to server statista.com.

Automobilová technika se v příštím desetiletí výrazně změní. Očekává se, že v roce 2030 budou přibližně 26 procent celosvětově prodaných nových vozů tvořit elektrická vozidla a v tomto roce by také mělo být do světového vozového parku přidáno asi 58 milionů nových samořídících vozů.

Nové příležitosti pro dodavatele

Technologický pokrok začíná ovlivňovat typ dílů, které jsou nutné k dokončení vozidla. To umožňuje další rozdělení v odvětví dodavatelů automobilů, zejména v odvětví automobilové elektroniky. Největšími změnami v automobilovém průmyslu jsou v současnosti automatizace a elektrifikace. Jak autonomní a elektrická vozidla přebírají trh, elektronické součástky, zejména automobilové polovodiče, budou pro automobilovou výrobu ještě důležitější, dodává statista.com. Automobilový svět se neustále vyvíjí, stále drží krok s technologickým pokrokem a dalšími vlivy. Trendy v roce 2024 budou zejména pod vlivem technologií, udržitelnosti a ochrany před hackerskými útoky.

Další vzestup elektromobilů a hybridů

Očekává se, že v roce 2024 se budou elektrická vozidla i hybridní vozy na trhu prosazovat zase o něco více. S velkými investicemi lídrů trhu do vývoje se tyto vozy stávají dostupnější a technologicky vyspělejší. Některé z hnacích sil zahrnují iniciativy v oblasti udržitelnosti, významný pokrok v technologiích automobilových baterií a rostoucí dostupnost nabíjecích portů pro elektromobily v domácnostech, na pracovištích a ve veřejných prostorách. Vylepšení bateriových technologií pak prodlouží dojezd elektromobilů a zmírní tak jedno z hlavních omezení.

„Vedle elektromobilů poroste i využití hybridního pohonu. V ČR, kde zatím není hustá síť dobíjecích stanic, hybridní pohon dává jistotu dojezdu v kombinaci s ekologickým řešením,„ říká ředitel českého zastoupení Anytime Milan Beutl.

Udržitelnost ve znamení norem ESG

Udržitelnost je v automobilovém průmyslu patrná již delší dobu. To, co je nyní nového, že se již i menší společnosti začínají připravovat na fungování směrnice CSRD, která již od roku 2024 platí pro velké firmy s více než 500 zaměstnanci a všechny, které mají akcie na burze dostupné k obchodování veřejností. V dalších letech se tato povinnost rozšíří i na menší podniky, ale nepřímo se jich to týká už teď.

„Tato směrnice bude mít v roce 2024 výrazný vliv na velké firmy. Aby ji dokázaly splnit, budou muset nově dodržovat a reportovat svoji uhlíkovou stopu ve všech svých aktivitách včetně vlastního vozového parku a dalšího využití dopravy, včetně dodavatelského řetězce,“ říká Jan Hřebabecký, šéf a zakladatel společnosti 3DDen.

Autonomní řízení

Technologie autonomního řízení se neustále vyvíjí a očekává se, že v roce 2024 dojde v této oblasti k výraznému pokroku. I když plně autonomní vozidla ještě nebudou samozřejmostí, lze očekávat, že sofistikovanější pokročilé asistenční systémy (ADAS) se stanou v nových automobilech standardem. Pravděpodobně uvidíme více autonomních vozidel úrovně 3 a 4, kde je lidský zásah za určitých podmínek minimální nebo není nutný. Tyto systémy pak povedou při používání ke zvýšení bezpečnosti a snížení nehodovosti.

Samoobslužné tlakové myčky

Další rozmach v roce 2024 zaznamená rozšíření samoobslužných boxů s tlakovými myčkami. Lidé si zde vyčistí sami svůj automobil, ještě navíc za cenu levnější, než je mytí kartáči. „Hlavní výhodou tohoto způsobu mytí automobilu je, že majitel vozu má větší variabilitu mytí, může se více zaměřit na znečištěnější partie vozu. Tlak vody je navíc tak velký, že dokáže umýt i hodně zažrané nečistoty. Tyto myčky jsou také většinou levnější než klasické automyčky a mají často nepřetržitý provoz. Jedná se však o fyzicky náročnější variantu a je nutné mít určité znalosti, jak vůz správně umýt. Jsou také šetrnější k životnímu prostředí, protože se v některých z nich nepoužívá chemie,“ říká Emir Čorič ze společnosti Kärcher.