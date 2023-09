V Baťově areálu vznikne nová Fabrika za miliardy. Zaplní ji obchody a sportoviště

Lokalita bývalé Baťovy továrny ve Zlíně stojí před další fází proměny. Tuzemská společnost Cream Investments získala stavební povolení pro výstavbu polyfunkčního komplexu ve východní části areálu. Projekt, nazvaný Fabrika, za zhruba 3,5 miliardy korun zahrnuje tři budovy označené 24-25-26, které ve spodních patrech propojí prosklený monoblok. Novodobou Fabriku navrhl architekt Vít Máslo z renomovaného pražského ateliéru CMC architects.

Zatím největší investice skupiny Cream by měla být hotová do roku 2027. „V nejbližších letech chceme do areálu investovat dalších deset miliard, z větší části se zaměříme zejména na byty,” uvedl většinový majitel Creamu Petr Tankó.

Fabrika bude stát na místě dnešní proluky mezi budovami Baťova institutu a budovou číslo 34 – rozměrnou industriální krychlí, kde dnes má Cream centrálu. „Třicet čtyřka“ sloužila za první republiky jako sklad Baťových výrobků pro celý svět, zajímavostí je, že v části budovy má firma Baťa sklady dodnes.

Podívejte se, jak bude vypadat nová Fabrika ve Zlíně:

Obchody a sportoviště

Dvě budovy Fabriky budou mít dvoupodlažní podzemní parkoviště, tři nadzemní podlaží obsadí obchodní centrum, další dvě budou určená pro sportovní aktivity. V třetím objektu bude namísto sportovišť multikino. Samostatnou stavbou vedle Fabriky se pak má stát zimní stadion.

„Budovy mají haly pro řadu sportů o celkové rozloze 7000 metrů čtverečních. Polovinu z nich, včetně rozsáhlé haly o 1200 metrech čtverečních, vybavíme speciálními akustickými prvky, aby se tady mohly pořádat i koncerty,“ říká generální ředitel Creamu Martin Jarolím.

Podstatná bude také úprava okolí. Cream jedná s hlavním architektem města Zlína o vypsání architektonické soutěže, která by měla zajistit vytvoření kvalitního, zajímavého veřejného prostoru kolem novostavby.

Nejde o repliku

Nová podoba Fabriky nebude replikou staré industriální zástavby, vznikající komplex ale podle Jarolíma vyniká hlubokým respektem k architektuře historických budov areálu, který se pozvolna rodil od konce 19. do poloviny 20. století.

Označení budov Fabriky 24-25-26 odkazuje na takzvaný Baťův rastr. Značení někdejších továrních budov bylo složeno z dvojčíslí, přičemž první číslo určilo umístění objektu ve směru od východní části areálu na západ a druhé pak polohu ve směru příčném, tedy z jihu na sever.

Baťův podnik převzal Svit

Skupina Cream rozvíjí lokalitu Baťova areálu, který je s 65 hektary celkové plochy jedním z největších brownfieldů v Česku, od konce minulého století. Začátkem roku 2000 připravila ve spolupráci se Zlínským krajem a městem Zlín plán záchrany a podnikla první kroky k restrukturalizaci bývalého státního podniku Svit, který byl nástupcem Baťovy továrny.

Začala tak postupná urbanistická regenerace areálu. V obnovené budově 21 – takzvaném Baťově mrakodrapu – se usídlil krajský úřad. Rekonstrukcí budov 14 a 15 vznikl Baťův institut, který zahrnuje Krajskou galerii výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy či Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně. Vznikly tady i nové univerzitní budovy či podnikatelský inkubátor.

Po vzoru amerických aglomerací

Podnikatel Tomáš Baťa začal s výstavbou areálu na přelomu 19. a 20. století. Baťa i přizvaní architekti v čele s Františkem L. Gahurou se inspirovali podobně rychle se rozvíjejícími americkými aglomeracemi. Budovy v areálu vznikaly v několika etapách. Baťův pragmatismus se vepsal jak do architektury, kterou architekt Josef Gočár popsal jako „průmyslový design projektů“, tak i do důrazu na ekonomičnost budov.

