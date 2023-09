Pozemky ČZU v hodnotě stovek milionů získala neznámá firma

Pozemky za zhruba 400 milionů korun v Praze koupila od České zemědělské univerzity neznámá firma Gestate, kterou vzápětí odkoupil podnikatel Milan Ouřada s vazbami na rektora ČZU Petra Skleničku, uvedl na svém webu Český rozhlas - Radiožurnál.

Reklama

Ouřada prodal Gestate jen šest dní po jejím odkoupení i se smlouvou na pozemky investiční skupině KKCG. Cenu nechtěla KKCG uvést. Sklenička přiznal, že se s Ouřadou, který mezitím zemřel, znal. Rektor se ale hájí tím, že v jednáních Gestate s univerzitou Ouřada nefiguroval. Ouřada spolupracoval s původním majitelem Gestate Adolfem Turkem za komunistické totality ve vojenské kontrarozvědce. Turek se podle rozhlasu k obchodu nevyjádřil.

Česká zemědělská univerzita již dříve oznámila, že posudky ocenily pozemky školy v pražském Sedlci, na kterých je skládka odpadu, nejvýše na 291,3 milionu. Univerzita pak v tendru určila jako minimální cenu 400 milionů. V tendru zbyla jako jediný zájemce Gestate, která nabídla cenu o 50 tisíc korun vyšší, než byla minimální částka. Gestate podle Radiožurnálu vznikla právě v roce 2019, kdy se univerzita začala prodejem pozemků zabývat. Firma nevyvíjela žádnou činnost, neměla zaměstnance, web a reference. Ačkoli musela na pozemky složit zálohu pět milionů, podle dokumentů v obchodním rejstříku měla na účtu jen pár desítek tisíc. Potřebných 4 950 000 korun pak najednou do firmy podle účetnictví přibylo z „cizích zdrojů“, píše rozhlas.

Česká pošta se chce zbavit rodinného stříbra. Prodává budovu v Jindřišské ulici Zprávy z firem Česká pošta nabídla na portálu veřejné správy budovu na rohu Jindřišské ulice a Politických vězňů. Během 30 dnů o ní mohou projevit zájem státní instituce. Minimální cena je ve výši odhadu 1,325 miliardy korun, uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík. ČTK Přečíst článek

Právní firma, která soutěž procesovala, v listopadu 2021 tendr ukončila, protože Gestate nedodala některé dokumenty. Firma se odvolala a podklady dodala. Podle dřívějšího vyjádření mluvčí univerzity Karly Mráčkové pro média pak ČZU pokračovala v jednáních s Gestate i po zrušení soutěže. Nabídku firmy považovala ČZU podle mluvčí za „jednoznačně výhodnou“, a s firmou proto na konci roku 2022 uzavřela kupní smlouvu. Přitom podle rozhlasu se o pozemky po zrušení tendru zajímali velcí developeři, mimo jiné Skanska a Penta. Skanska se v prosinci 2021 obrátila na rektora Skleničku s nabídkou jednání o koupi, kterou ale rektor odmítl a uzavřel předkupní smlouvu na pozemky s Gestate.

Skanska i poté nabízela rektorovi jednání. „Navržená smluvní cena (400 050 000 korun od Gestate, pozn. red.) je dle našich předběžných odborných odhadů přibližně o 50 milionů korun nižší, než činí aktuální cena tržní,“ psal rektorovi podle rozhlasu ředitel oddělení Akvizice a Business Development firmy Skanska Reality Ondřej Beneš. Setkání se ale nekonalo. Také Penta podle mluvčího Penty Real Estate Martina Lánského dala univerzitě na pozemky nabídku, kterou Lánský podle rozhlasu neupřesnil. Penta podle mluvčího však dostala od univerzity stejně jako Skanska informaci, že tendr skončil.

Miliardář Milan Kratina: Všude v Evropě se staví lépe než v Česku Reality Holding Accolade investuje do výstavby průmyslových hal a pak je prodává do stejnojmenného fondu. Fond tvoří polovinu jejich byznysu, spravuje majetek v hodnotě přes třicet miliard korun a vlastní ve střední Evropě zhruba tři desítky průmyslových parků s rozlohou přes milion metrů čtverečních. A expanzi plánuje dál, Evropa průmyslové parky potřebuje. „Evropa je musí stavět, není to o tom, jestli kapacita je, nebo není. Pokud chce evropská ekonomika v celosvětovém kontextu něco znamenat, tak musí mít další výrobní prostory, další prostory pro skladování i pro prodej,“ říká miliardář a majitel skupiny Milan Kratina v rozhovoru pro Newstream. Dalibor Martínek Přečíst článek

V listopadu 2022 firmu Gestate s předkupní smlouvou na pozemky univerzity koupil od Turka jeho někdejší spolupracovník z kontrarozvědky Ouřada. Ten vlastnil mimo jiné síť provozů s občerstvením, z nichž jeden je i v areálu ČZU. Ouřada také podle rozhlasu bydlel v Říčanech pár set metrů od rektora ČZU a loni v březnu prodal rektorovu synovi kus své zahrady s přilehlým tenisovým kurtem. Sklenička nepopřel, že Ouřadu znal, ale odmítl, že by to při prodeji pozemků ČZU hrálo roli. „Když jsme to podepisovali, Milan Ouřada tam nevystupoval. Ouřada nikdy nepřišel nic podepisovat. Ve firmě, která to vyhrála, nefiguroval jako majitel ani jako zaměstnanec. A co se s tím dělo potom…,“ rozhodil podle rozhlasu Sklenička rukama. Ouřada letos v červnu zemřel.

Před svou smrtí Ouřada v prosinci 2022 prodal Gestate společnosti SC Czech ADV ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka. Noví jednatelé hned další den podepsali s univerzitou kupní smlouvu na pozemky a zaplatili. Mluvčí KKCG Dana Dvořáková řekla Radiožurnálu, že skupina o prodeji pozemků ČZU předtím nevěděla. Cenu uvést odmítla. Na pozemcích chce skupina stavět hlavně byty, zatím ale připravuje návrh dekontaminace území kvůli zmíněné skládce odpadu.