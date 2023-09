Bubeník Stounů Watts si na vrcholu slávy koupil viktoriánský hrad. A teď je na prodej

Bubeník Rolling Stones Charlie Watts si v jedné z nejlepších etap Rolling Stones v 70. a 80 letech pořídil nefalšovaný viktoriánský zámek až hrad. Dřívější sídlo již zesnulého muzikanta v Ashleworthu poblíž anglického Gloucesteru je nyní na prodej za miliony liber. Podívejte se ve fotogalerii na zámek, v němž Watts mimo jiné přeměnil původní kočárovnu na nahrávací studio.

Viktoriánské novogotické panství na pravém anglickém venkově v Ashleworthu u Gloucesteru bylo v 70. a 80. letech domovem zesnulého bubeníka Rolling Stones Charlieho Wattse. Nyní se impozantní zámek známý jako Foscombe House ocitl na realitním trhu za 7,95 milionu liber (asi 223 milionů korun), uvedl deník The Wall Street Journal.

Uznávaný historik Nikolaus Pevsne ve svém monumentálním architektonickém průvodci po anglickém venkově o 46 svazcích popsal dům z roku 1866 jako „nezkaženou viktoriánskou fantazii s nepřekonatelným umístěním, které skýtá nádherné výhledy do všech směrů“, uvedla realitní kanceláře Savills, který Foscombe House uvedla na trh.

Watts koupil dům v roce 1976 a žil tam až do roku 1983. K hlavním změnám, které provedl, byla přeměna původní kočárovny na hudební studio. Samostatná stavba nyní slouží jako dům pro hosty o rozloze 186 čtverečních metrů.

Ztělesnění viktoriánské novogotické architektury

Dům, doplněný hradní věží, věžičkami a ozdobně vyřezávanou kamennou oranžerií, je „ztělesněním slavné viktoriánské gotické architektury“, řekl deníku ředitel oddělení Savills Country Department Ed Sugden. „Výška a proporce místností vytvářejí nejúžasnější propojení obytného prostoru. A u tak rozsáhlé nemovitosti je pocit pohodlného bydlení a hřejivého prostředí ještě umocněn dalekosáhlým výhledem ze všech hlavních místností,“ podotkl Sugden.

Současný majitel zrestauroval a zrekonstruoval nemovitost s osmi ložnicemi, ale stále je plná dobového kouzla. V domě je obývací pokoj s pyramidovým kamenným krbem, zdobený trámový strop a zdobené kamenné konzoly, salon s výhledem, kuchyně šéfkuchaře a formální jídelna. Ložnice s výhledem do okolní krajiny jsou rozmístěny v horních patrech domu. V horní části věže je kuřárna s trojlístkovými okny, krbem a přímým vstupem na střešní terasu.

Není to aktuálně jediná nemovitost související s Rolling Stones, která mění majitele. Minulý měsíc Mick Jagger a jeho partnerka, choreografka a bývalá baletka Melanie Hamricková prodali svůj pobřežní dům na Floridě za 3,25 milionu dolarů.

Watts se stal stálým členem Rolling Stones v roce 1963, krátce po vzniku kapely. S ikonickou kapelou zůstal 58 let až do své smrti v roce 2021 ve věku 80 let. Společně s Mickem Jaggerem a Keithem Richardsem byli jedinými členy kapely, kteří účinkovali na každém z desítek studiových alb Stones.

