A pak že se nestaví. Cihlářská skupina Heluz měla rekordní výsledky

Skupina Heluz, jejíž hlavní součástí jsou cihlářské závody, měla loni dosud nejlepší výsledky. Konsolidované tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží dosáhly 4,19 miliardy korun, meziročně stouply o 31 procent. Konsolidovaný zisk po zdanění vzrostl o 50 procent na téměř 663 milionů. Vyplývá to z konsolidované účetní závěrky.

Reklama

Poptávka po stavebninách byla loni velmi silná, letos významně klesla, uvedla ekonomická ředitelka firmy Anna Koutská. Firma patří mezi tři největší výrobce zdicích systémů na českém trhu.

„Výsledky hospodaření za rok 2022 jsou nejlepší v historii skupiny Heluz. Zároveň je ale potřeba si uvědomit, že tyto výsledky odráží extrémně silnou poptávku po stavebních materiálech, která je vykoupená zásadním poklesem poptávky v letošním roce. Část našich zákazníků se z obavy z nedostatku zboží či nárůstu jeho ceny předzásobila, a prodej se tak více zkoncentroval právě do tržeb a výsledku hospodaření roku 2022," uvedla Koutská.

V nákladech se povedlo stabilizovat situaci ohledně dodávek a cen zemního plynu a elektřiny, které jsou v tomto energeticky náročném odvětví klíčové, dodala. Konsolidovaný provozní zisk stoupl meziročně o 46,8 procenta na 828,3 milionu.

Digitalizace českého stavebnictví se vleče. Jak by oboru prospělo vyšší zapojení AI, budou diskutovat experti Reality Co mají společného nový stavební zákon, digitalizace a umělá inteligence? Na to odpoví konference o stavebním zákoně a připravenosti České republiky a developmentu na digitální transformaci. O tématu budou diskutovat místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Klára Dostálová, Hana Landová z Hospodářské komory ČR, Tomáš Kadeřábek z Asociace developerů a Petr Klán z Ministerstva pro místní rozvoj. Konference, kterou pořádá společnost remspace, proběhne 18. října v Mramorovém sále České spořitelny. nst Přečíst článek

Poptávka klesá kvůli drahým hypotékám

Nejdůležitější součástí skupiny Heluz Group jsou cihlářské závody. Do skupiny patří také společnost Heluz Izos, největší výrobce izolačních skel v ČR, rovněž firma Ciko, která vyrábí cihlové komíny. Heluz Group dodává stavební systémy do Česka, na Slovensko, do Německa, Rakouska, Polska a Maďarska.

Hlavní firma skupiny, Heluz cihlářský průmysl, měla loni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 2,58 miliardy korun. Meziročně stouply o 38 procent. Zisk po zdanění jí vzrostl o 75 procent na 661,5 milionu. Loni firma modernizovala výrobu v jihomoravském Hevlíně, rozšířila také skladové kapacity ve všech závodech. Letos čeká, že zisk klesne. Vyplývá to z výroční zprávy.

Vedení společnosti předpokládá, že letos jí zisk klesne hlavně kvůli situaci na hypotečním trhu. „Nedostupnost financování nové výstavby pro běžné investory se jednoznačně odrazí ve snižující se poptávce po stavebních materiálech napříč trhem. Dobré výsledky minulých let a stabilizující se situace na energetickém trhu nám umožní toto období přestát bez větších problémů,” uvedla firma ve zprávě. Nižšího zájmu o materiály chce využít k tomu, že uskuteční dlouho odkládané investice.

Boj o kupující začíná. Developeři se připravují na snížení sazeb Reality Letošní rok už developeři více méně odepsali. Někteří se však snaží dopředu „zaháčkovat“ klienty, kteří přijdou, až začnou klesat úrokové sazby hypoték. To bude nejspíš příští rok. I když prodejci nových bytů teď často hovoří o tom, že návrat odložené poptávky zvedne ceny, v první fázi půjde hlavně o to udat na trhu už nachystané projekty, jejichž výstavbu někteří developeři v nepříznivé ekonomické situaci raději také odložili. dna Přečíst článek

Na rodinnou tradici navázal zeť

Firma Heluz má tradici od roku 1876, kdy Jan Řehoř v Dolním Bukovsku postavil první žárovou pec a vypálil první cihly. Rodinnou tradici přerušil nástup komunistů, kteří v roce 1950 cihelnu zestátnili. O více než 40 let později ji potomci zakladatelů získali zpět a vedení svěřili svému zeti Vladimíru Heluzovi. Firma má cihelny v Dolním Bukovsku, Hevlíně na Znojemsku a Libochovicích na Litoměřicku. Provozuje čtyři pece. Loni v prosinci zaměstnávala firma Heluz cihlářský průmysl 343 lidí.

Šéf Sekyra Group: Stavební materiály zásadně nezlevňují Reality Ceny stavebních materiálů jsou stále vysoké, významně prodražují celkové náklady na stavbu. Objemné skladové zásoby se do jejich ceny nepropisují, říká šéf developerské společnosti Sekyra Group Leoš Anderle v dalším díle podcastu Realitní Club. pej Přečíst článek

Všeho moc škodí. Akusticky a izolačně dokonalé cihly mohou ohrozit statiku staveb, varují projektanti Reality Stále technicky dokonalejší materiály nemusí být vždy výhrou. Své o tom vědí statici, kterým přidělávají starosti cihly, jež mají čím dál lepší akustické nebo tepelně izolační vlastnosti. Jejich výrobci se tak snaží vyjít vstříc poptávce a stoupajícím nárokům na nízkou energetickou náročnost staveb. Ty jsou pak ale náročnější na statiku, protože moderní zdicí prvky mohou být křehčí a mít nižší únosnost. dna Přečíst článek