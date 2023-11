Politický diář Jany Havligerové: Vláda neuhne a průzkumy bere s velkou rezervou

Ministr financí Stanjura je přesvědčený, že i když se zhoršuje ekonomický výhled, průmyslníci žehrají kvůli cenám energií a odbory chystají stávky, je hlavní neuhnout a pokračovat v tom, co pětikoalice začala. Neuhnout by bylo dobré, podstatnější je nezacouvat.

Vládnout se má podle Pekarové Adamové, staronové šéfky TOP 09, s jasným plánem, sebevědomým programem a zdravými ambicemi. Ale – „neměli bychom žít v iluzi, že naprosto vše děláme dobře a pouze špatně komunikujeme. Pokud propadneme sebeklamu o vlastní neomylnosti, velmi brzo na to doplatíme,“ zdůraznila na sněmu, kde byla znovu zvolena do čela strany. Zní to dost čítankově. Zvlášť od političky, která těsně před sněmem nadšeně tvrdila, že Fialův německý nákup byl dobrý tah.

TOP09 a lidovci by podle aktuálního předvolebního průzkumu agentury Kantar TNS nepřekročily práh pro vstup do dolní komory parlamentu. Topka by získala 4,5 procenta hlasů, KDU - ČSL dokonce pouhá 2,5 procenta voličů. Koalice Spolu by podle říjnového průzkumu dala dohromady 21,5 procenta. Na hnutí ANO by ovšem neměla, to stále vede s poměrně velkým náskokem 33 procent hlasů. Pětikoalice ovšem, jak říká premiér Fiala, bere průzkumy s velkou rezervou, a v příštích volbách má velkou šanci vyhrát. Tak se nenechte mýlit.