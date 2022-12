Pavel Sobíšek: Inflace zůstane přes deset procent, koruna oslabí

Jak se bude česká ekonomika vyvíjet v následujícím komplikovaném roce? Byznysový portál newstream.cz přináší sérii pohledů významných tuzemských ekonomů. Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek předpokládá, že po prvotním útlumu začne poptávka opět oživovat.

Česká ekonomika už v recesi velmi pravděpodobně je od letošního třetího kvartálu a recese se dále prohloubí na začátku příštího roku. Důvodem je mimo jiné probíhající výroba na sklad v podnicích, které ještě mají zafixované nižší ceny energií, a naopak čerpání ze zásob příští rok.

Náš základní scénář nicméně počítá s tím, že se začne po několika měsících útlumu poptávka znovu oživovat v tuzemsku i v zahraničí. Podniky jsou před největší nejistotou chráněny vládou stanovenými cenovými stropy na plyn a elektřinu.

České firmy si udrží konkurenceschopnost

Tyto stropy by měly zajistit, že český průmysl nebude ztrácet konkurenceschopnost vůči jiným zemím v Evropě. Zřejmě díky stropům se zatím často neobjevují zprávy o zastavování výroby a bankrotech podniků. Ke konkurenceschopnosti ekonomiky by také měl přispět pokles jednotkových nákladů práce vlivem odloženého promítání inflace do růstu mezd.

Propad reálných mezd v Česku o 10 % je bezprecedentní, což nepochybně krátkodobě prohloubí recesi, z pohledu konkurenceschopnosti ekonomiky jde ale o příznivý faktor.

Odhady klíčových veličin

HDP: -0,6 %

Inflace: 9,5 % meziročně na konci roku, 11,4 % v celoročním průměru

Kurs koruny EUR, USD pro konec roku: EUR/CZK 25,20, USD/CZK 23,30

Nezaměstnanost: na konci roku 4,6 %, průměr 4,3 %

