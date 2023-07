Lukáš Kovanda: Ať si restaurace platí Michelina samy. Není třeba do toho vtahovat daňového poplatníka

Rozhodnutí vlády zaplatit společnosti Michelin přes 51 milionů korun za zařazení do jejího gastroprůvodce je nešťastné. A to zejména z hlediska symboliky takového roku. Kabinet na jednou stranou veřejnosti říká, jak je třeba si táhnout opasky, na stranu druhou ale utrácí z evidentně zbytnou záležitost.

Reklama

Michelinský průvodce pokrývá zhruba 13 procent zemí světa. Nemalou čási zbývajících 87 procent zemí turisté navštěvují rovněž hojně. I přesto, že vlády těchto zemí nebyly nezaplatily za avízo, kde přesně se vybraně a zpravidla velmi draze najíst.

České restaurace, které aspirují na to oslovovat zákazníky, kteří se řídí legendárním gastroprůvodcem francouzského výrobce pneumatiky, ať si Michelinu platí samy. Mohou se na to složit, třeba i anonymizovaně prostřednictvím nadace, fondu či jiné podobné organizace, kterou si za tím účelem zřídí a budou financovat. Zmíněné miliony na to jistě restaurace najdou, pokud jim to zviditelnění v průvodci vskutku stojí za to a navýší jejich ziskovost.

Není třeba do toho zatahovat stát a vytahovat peníze daňového poplatníka. Zvláště ne v době, kdy vláda říká, jak by si ten samý daňový poplatník měl utáhnout opasek.

Tereza Zavadilová: Stát z našich daní zaplatí luxusního Michelina. Tak ať Názory Otázka, zda má stát zaplatit desítky milionů michelinskému průvodci za to, že rozdá jakési hvězdy pár prominentním českým restauracím, pochopitelně vzbudila vášně. Stát šetří každou korunu a lidem se propadla životní úroveň tempem, které tu nebylo od devadesátých let. Inflace už sice trochu klesá, ve státní kase ale zeje díra a dál se bude šetřit. Tereza Zavadilová Přečíst článek