Dalibor Martínek: Stát zvyšuje daně, ale města dál nesmyslně utrácejí miliardy korun

Na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze začala rekonstrukce prostranství za půl miliardy korun. Ano, čtete dobře, půl miliardy. Místo současných stromů, trávy a laviček tam budou nové stromy, nová tráva, nové lavičky. Akce bude trvat 33 měsíců. Místní se nejvíce podivují nad délkou rekonstrukce. V debatách na Facebooku se pohoršují nad tím, že prý nebudou moci na náměstí věnčit pejsky. Cena akce je nezajímá. Pokud jde o erární výdaje, cena totiž nikoho moc nezajímá.

Takže ještě dva příklady. Na kopci Vítkov v Praze je také uprostřed dění rekonstrukce. Za víc než 130 milionů korun tam vzniká nová klidová zóna. A to jen v první etapě. Stromy, lavičky, tráva. A jeden nový bufet. Doteď tam také byla klidová zóna, lidé tam chodí venčit psy, běžci provozují jogging, jsou tam tři dětská hřiště. Ale sláva, našly se prostředky, takže se může rekonstruovat, vznikne něco krásnějšího, nového.

Před dvěma lety zase za víc než padesát milionů korun Praha 2 nechala v Riegerových sadech, celkem známém pražském místě pro procházky, vytvořit nové cestičky. Místo původních jsou nyní ve žluté barvě.

Jde o příklady z centra Prahy, podobných „investic“ by se však našlo po celé zemi spousta. Erár, radnice, dokáží rozházet neuvěřitelné množství peněz. Vždy to podkreslí bohulibým záměrem. Jsou to miliardy korun ročně.

Řádný hospodář je vyhynulý druh

To všechno v době výrazných schodků veřejných financí. Na letošní rok je plánován schodek veřejného rozpočtu 250 miliard korun. Ministr financí Stanjura se celý loňský rok věnoval úspornému balíčku, jehož výsledkem bude tento schodek. Protlačil vyšší firemní daně, vyšší odvody živnostníků, nižší podporu stavebního spoření, například. Příjmy státu porostou. A čtvrtina z výběru DPH a čtvrtina z daní fyzických osob míří komunálu.

To je však městům a obcím málo. V letité tradici vypisují jedno výběrové řízení za druhým na všelijaké „rekonstrukce“. Protože peníze jim prší z nebe. Každý rok má například každá pražská městská část příjmy z rozpočtového určení daní, jinými slovy, od daňových poplatníků, ve výši téměř miliardy korun. A musí je utratit, aby to nevypadalo, že je nepotřebuje. Podobné částky pobírají všechna česká krajská města. V nižším měřítku i ta okresní. Peníze berou všechny obce v Česku. Berou i dotace, ale nezapomínají si stěžovat, jak málo peněz mají.

Od ledna například v České Lípě začala radnice vybírat poplatky za svoz odpadu, což tam bylo dosud zdarma. Prý kvůli vládnímu úspornému balíčku chybí v městské kase peníze. Podobných zpráv asi nyní uslyšíme více.

Jaké je realita? Má komunál peněz na rozhazování, nebo už peníze nejsou? Pražští radní si například neustále stěžují, jak jsou na rozdělování daní biti, že koeficient rozdělování přeje menším městům. Že nemají na investice. Pražský radní pro rozvoj Petr Hlaváček už dopředu avizuje, že kvůli výstavbě vnitřního silničního okruhu a současně kvůli výstavbě trasy metra D bude žádat po vládě peníze, či aspoň garance na úvěr. Mluví o sto miliardách korun.

Mezitím však miliardy tečou na kácení stromů v parcích a jejich náhradu novými. Zvláštní debata o veřejných penězích v Česku. Erár, který neustále bobtná a zvyšuje daně kde komu, si stěžuje na nedostatek peněz. Ale nedělá mu problém utratit nehorázné peníze za nesmysly. A mimochodem, erár, to není nějaká nehmotná abstraktní bytost. Jsou to především zvolení politici. Když chceme po vládě, aby byla dobrým hospodářem, neměli bychom to chtít po svých radních také? V té souvislosti mě ještě napadá výběh pro lední medvědy za miliardu korun v pražské zoo, ale o tom zas někdy příště.

