Investice do nemovitostí čeká největší změna za dekádu. Vydělávat budou datová centra

Rok 2023 definitivně ukázal slabiny v modelu investic do nemovitostí, který fungoval od krize po roce 2008. Sektor spoléhající na levné financování přinášel vysoké výnosy. To však vloni přestalo platit. A obchodní model celé řady společností od developerů přes pronajímatele po investory se zhroutil, uvedl Michael Swank z investičního gigantu Blackstone, který se zúčastnil konference Investiční výhledy 2024. Přesto podle něj budou nemovitosti lákavou investicí i nadále. Jen úplně jinak než doposud.

Za problémy s investicemi do nemovitostí stojí jednoduchá matematika. V roce 2021 při tržbách 100 milionů eur mohli investoři dosáhnout čistého výnosu, který odpovídal 5,8násobku obsluhy dluhu. V roce 2023 při stejném objemu tržeb již výnosy nedokázaly pokrýt obsluhu dluhu vůbec.

„Představte si, že v takové situaci půjdete do banky s tím, že potřebujete přefinancovat tento dluh. Budete mít smůlu,“ vysvětlil Michael Swank z investiční společnosti Blackstone, který na konferenci Investiční výhledy 2024 popisoval situaci na nemovitostním trhu. „Takže jestliže jsme v roce 2023 slyšeli spoustu temných příběhů z realitní branže, můžeme očekávat, že podobné příběhy budeme slýchat i nadále,“ dodal Swank.

Narážel přitom na události zejména z loňského března, kdy po krachu dvou amerických bank a švýcarské Credit Suisse většina bank omezila rizikové financování, což dopadlo zejména na nemovitostní trh. V důsledku toho se akcie řady realitních společností v Evropě zřítily až o 70 procent, celý index evropského nemovitostního trhu patřil k nejhůře performujícím až do poslední části roku, kdy se opět začal zvedat. Došlo také ke krachu investiční společnosti Signa Holding v hodnotě desítek miliard eur.

Trh se mění

Přesto podle Swanka nelze čekat, že se všichni hráči na tomto trhu vrátí v plné síle. Blackstone odhaduje, že jen v Německu bude 77 miliard eur dluhu v nadcházejících letech nerefinancovatelných.

„Trh se zkrátka čistí a bude čistit. Investoři si začnou mnohem více všímat zdraví firem, skladby dluhu. A také si budou více vybírat, do čeho vlastně budou investovat, protože nemovitostní trh je vnitřně značně rozčleněný,“ uvedl zástupce Blackstonu.

Největší potenciál přitom podle Swanka mají nemovitosti, které byly doposud spíše na okraji zájmu. Zejména to jsou datová centra. Množství dat, které lidstvo vytvoří denně roste o 100 procent zhruba každý půlrok. A tato data musejí být někde skladována, zpracovávána a chráněna. I proto podle Swanka mají datová centra jasný investiční potenciál, který v čase bude jen růst.

„Dále vidíme ohromný potenciál například v nemovitostech určených pro studentské nájmy. Ve Velké Británii například tento sektor vynesl v loňském roce 12 procent,“ dodal Swank.

Logistika stále v kurzu

A konečně pokračovat by podle Swanka měl také růst logistických budov, zejména skladů a překladišť. Ačkoli v České republice to působí, že je podobných budov dostatek, na evropské úrovni jich je výrazně méně než třeba v USA, a to o 40 procent v okruhu velkých měst.

Za potřebou stále větších skladovacích ploch stojí vliv fenoménu, kterému se říká deglobalizace. Podle Matthiase Zeinitzera z investiční společnosti BlackRock jde o jeden z klíčových faktorů, které budou ovlivňovat budoucí vývoj investic. Jde o zkracování dodavatelských řetězců, protože v době pandemie a aktuálních geopolitických událostí se ukazuje rostoucí potřeba mít řadu zboží co nejblíž evropským spotřebitelům.