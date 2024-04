Britská vláda vyhlásila válku chalupám a krátkodobým pronájmům

Mít v Británii chalupu nebo pronajímat nemovitost přes Airbnb se od příštího roku může pěkně prodražit. Konzervativní vláda chystá několik návrhů. Zvláště v některých regionech turismus likviduje místní komunity, ale také přináší peníze. Ani místní si nejsou jisti, že vládní politika bude ku jejich prospěchu.

Velmocí chalup a chat je tradičně Česko, ale i za hranicemi jsou po většinu roku prázdné domy tématem. V Británii leží „druhé domovy“, které jsou často k dispozici turistům, v žaludku zvláště v některých regionech. Nyní se však konzervativní vláda chystá proti jejich rozmachu zakročit koncepčním řešením celostátního charakteru.

Již minulý rok jsme informovali o tom, že zvláště proti Airbnb a krátkodobým pronájmů se zvedá odpor ve Walesu. Některé pobřežní vesničky totiž tento druh turistiky podle místních ničí a mimo sezonu z nich dělá města duchů bez běžného života a klíčových služeb. Lokální ekonomika tak stojí jen na jednom zdroji. Nejde přitom jen zdaleka o Wales.

Například v pitoreskním městečku Polruan v Cornwallu na jihozápadě země slouží jako celoroční obydlí pouze necelá polovina z místních domů. Podobně jako ve Walesu se z městečka stala jakási Potěmkinova vesnice, dříve tu byl veslařský i fotbalový klub a další možnosti vyžití, dnes nic. „Kdybychom jako podnik vypsali výběrové řízení na učně, dříve by se nám hlásili mladí lidé, teď nemáme nikoho. Nemůžeme je sehnat,“ dodává místní stavitel lodí pro deník The Guardian. Nájezdy zájemců z Londýna a dalších bohatších oblastí navíc zvedají ceny, což dělá pro místní mladou generaci nákup vlastního bydlení obtížnějším.

Konec daňových výhod

První ránu se chystá konzervativní vláda zasadit na jaře příštího roku. Dosud bylo možné, aby si majitelé krátkodobých pronájmů (kterých je skoro 130 tisíc) náklady na hypotéky odečetli z příjmů za pronájem a zaplatili tak nižší daň. V návrhu rozpočtu na příští rok ministr financí Jeremy Hunt s tímto daňovým zvýhodněním už nepočítá.

Proponenti tohoto plánu doufají, že nižší výnosy z krátkodobého podnikání přesvědčí majitele k tomu, aby své nemovitosti vrátili na trh s klasickým dlouhodobým nájemním bydlením. Do v zimě vylidněných vesnic a městeček by se tak opět mohl vrátit život. Teorie je to logická, ale obstojí i v praxi? Ani v Polruanu o tom nejsou přesvědčeni. Zároveň přichází na scénu dilema, protože turistika přináší peníze. Za prázdné domy přitom nemůžou jen výletníci a chalupáři, ale i prostá demografie.

Jen Boyleová pronajímá malé chatičky na skotském ostrově Cumbrae. „Platím za topení, vodu, internet, nové lůžkoviny, občasné opravy a používání místní prádelny, zaměstnávám místní uklízečky, zahradníky, místního člověka, který mi vynáší popelnice,“ vysvětluje přínosy. „Myslím, že kdybych je prodala, je velmi nepravděpodobné, že by v nich někdo na ostrově chtěl bydlet, jsou prostě příliš malé,“ dodává.

Jediným výsledkem tak klidně může být to, že pronajímatelé přenesou náklady na turisty nebo úplně skončí, aniž by někdo garantoval, že se do opuštěných krátkodobých pronájmů někdo nastěhuje a bude v nich bydlet.

„Akorát naštveme lidi“

Další plán se připravuje na ministerstvu pro vyrovnání rozdílů mezi regiony, bydlení a komunity Michaela Govea. Podle něj bude třeba, aby každý majitel, který chce svůj dům pronajímat na více než 90 dní, požádal o zvláštní povolení. Ani mezi konzervativci nemá tato politika jasnou podporu. „Lidi to jen rozzlobí a naštve. Neměli bychom útočit na lidi, kteří tvrdě pracovali a snažili se,“ řekl Telegraphu bývalý lídr strany Ian Duncan Smith.

Ještě zajímavější je však návrh, který dá do ruky mnoha místním zastupitelstvům nástroj na zdvojnásobení místní daně z nemovitosti pro majitele druhých domovů. Zmíněný Telegraph si udělal průzkum, ze kterého vyplývá, že mnohé lokální autority tohoto práva využijí.

Myšlenka umravnění divokého byznysu s chalupami a krátkodobými pronájmy je jistě na místě. Dobré příklady ukazují, že při dobrém plánování a spolupráci mezi pronajímateli a místními úřady a napumpování části peněz z turismu do rozvoje komunit mohou všichni fungovat vedle sebe. Vznikla třeba i podle zakladatelů více etická a udržitelná verze pronájmů pojmenovaná Fairbnb, která do projektů zapojuje právě místní komunity.

Námitky kritiků vládních návrhů argumentujících, že bohatých majitelů se omezení nedotknou, ale doplatí na ně ti chudší, mají taky něco do sebe. Mnoho druhých domovů je třeba i v bohatém hrabství Oxfordshire – při pohledu na honosná venkovská víkendová sídla je však nasnadě, že jejich majitelé žádnou daň dost možná vůbec řešit nebudou.

