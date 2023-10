Z platu farářky bych si v Praze nezaplatila ani nájem, říká farářka Martina Viktorie Kopecká

Eva Čerešňáková, autorka, moderátorka, bývalá modelka a Česká vicemiss v novém formátu pořadu VIP Eva Talks na Newstream.cz zpovídá české celebrity. První návštěvnicí ve studiu je farářka Československé církve husitské, Martina Viktorie Kopecká. Ta s Evou hovořila o své práci, StarDance i své sexuální orientaci.

Být farářkou a zároveň postoupit do finále taneční soutěže StarDance - skloubit to dohromady dá velké úsilí. Farářek podle slov Martiny Viktorie Kopecké přibývá a je jich v Česku už zhruba sedmdesát, ve StarDance byla jediná. Obě aktivity najednou se daly zvládat jen obtížně, ale v podstatě spolu souvisejí. Jako farářka dodává lidem v kostele naději a ukazuje cestu, jako tanečnice jim přinášela radost a pohodu u televizorů.

Martina Viktorie Kopecká překvapila veřejnost svým nedávným oznámením comingoutu. „Je to věc, kterou člověk neplánuje, ale už jsem nechtěla žít ve lži. Já lidi nechci škatulkovat, každý má svou identitu, a moji farníci to přijali skvěle,“ říká s tím, že se v těchto otázkách církve někdy chovají jak slon v porcelánu a dává k tomu příklad z říše technologie: "Církev již ale dávno není staromódní, ale ve výsledku zjistíte, že krásné kázání vám po zadání klíčových slov vytvoří umělá inteligence. To samé platí o biblických skupinách a podcastech na internetu."

Farář musí podle jejích slov zvládat všechno s pokorou a vděkem. Ať se jedná o službu, účetnictví, vypisování grantů, či zařizování oprav. „Je to povolání velice rozmanité a naplňující, nemohu ale lidem nařizovat, jak změnit svůj život k lepšímu. Můžeme o tom diskutovat, ale první krok musí udělat každý sám,“ říká.

Jaké byly reakce okolí na to, že žije se ženou?

Kolik peněz berou faráři?

Tančí farářka ještě?

Jaké bylo setkání s papežem?

Dozvíte se v aktuálním díle pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV.

Video se spouští v úvodu tohoto článku.

