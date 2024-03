Plyn pro pouťové balónky a pro moderní technologie. Helium je na seznamu důležitých surovin EU

Zdá se, že končí éra relativně levného helia, bez něhož se neobejdou současné nejmodernější přístroje a bude jej potřebovat i nová výpočetní technika pro umělou inteligenci.

V květnu roku 1937 se na letišti Lakehurst v americkém státě New Jersey úděsně vznítila přistávající německá vzducholoď Hindenburg, největší létající stroj všech dob. Jako nosný plyn její konstruktéři použili vysoce hořlavý vodík.

Jinou variantou bylo helium. Plyn sice těžší než vodík, takže unesl méně nákladu, ale nehořlavý. Jenže byl tehdy drahý a nedostatkový.

Nevdechujte to

Dnes jej najdeme třeba v pouťových balóncích. Možná budete mít někdy „dobrý“ nápad, že helium z balónku vdechnete a pak mluvíte pištivým hláskem, protože v lehkém plynu má vydávaný zvuk vyšší frekvenci. Odborníci radí, ať tohle neděláte. Helium je sice netoxické, ale když si jím naplníte plíce, nebudete v nich mít kyslík. Profesionální předváděči tohoto triku obvykle používají směs 80 procent helia a 20 procent kyslíku, aby se nepřidusili.

Ale helium je dnes mnohem užitečnější než jenom jako pouťová atrakce.

Na seznamu kriticky důležitých surovin

Nejdůležitější z hlediska budoucnosti je význam helia pro moderní technologie. Při teplotách blízkých absolutní nule (minus 273,15 stupně Celsia) už helium není plynné, ale kapalné. Avšak neztuhne jako jiné plyny. Je tedy výborným chladicím médiem pro přístroje, které je nutné udržovat ve velmi nízké teplotě.

Jak shrnuje časopis MIT Technology Review, kapalné helium je zapotřebí pro technologie, které používají supravodivé magnety, včetně skenerů v přístrojích pro zobrazování magnetickou rezonancí v nemocnicích. Helium také chladí urychlovače částic, kvantové počítače a dokonce i infračervené detektory vesmírného teleskopu Jamese Webba.

V továrnách, kde se vyrábějí polovodiče, se využívá helium v základní, plynné podobě, tedy ne v tak strašném mrazu. Odvádí teplo z křemíku, aby se zabránilo jeho poškození, a chrání ho před nežádoucími reakcemi. Helium tedy bude zapotřebí pro výpočetní techniku, po níž v souvislosti s rozvojem umělé inteligence poroste poptávka.

Ne náhodou Evropská unie tento plyn zařadila na svůj seznam kriticky důležitých surovin.

Helium One, použito se svolením

Ve vesmíru rozšířené, u nás vzácné

Paradoxně je helium jedním z nejrozšířenějších prvků ve vesmíru, tvoří čtvrtinu hmoty okolního pozorovatelného kosmického prostoru, protože vzniká jako produkt fúzní reakce ve hvězdách. Zato na Zemi je vzácné a jeho zásoby jsou limitované.

Pozemské helium vzniklo rozpadem radioaktivních materiálů před miliony let a od té doby je polapeno v horninách pod povrchem Země. Odtud se obvykle těží spolu se zemním plynem, od nějž se pak musí oddělit. Světový trh s heliem dnes ovlivňují zejména tři země – USA, Katar a Alžírsko, a jen půldruhé desítky společností. Další státy (Kanada, Jižní Afrika, Rusko, Čína, Polsko...) mají potenciál, ale ne dostatečně využitý.

Protože jsou molekuly helia malé a lehké, snadno uniknou při výrobě, dopravě a skladování. Již zmiňované MIT Technology Review uvádí, že asi polovina vyrobeného helia zmizí dřív, než je možné je použít. Stoupne vysoko do atmosféry, odkud se už nedá získat zpět.

Dvojnásobná cena

Světová cena helia se podle dat Americké geologické služby od roku 2020 téměř zdvojnásobila, ze sedmi a půl dolaru za krychlový metr na maximum 14 dolarů. A poptávka zřejmě dále poroste. Přitom nevíme, jak dlouho bude možné helium těžit společně se zemním plynem ze země.

To samozřejmě zaujalo i vědce. A tak dnes výrobci jako Philips nebo GE HEalthCare nabízejí zařízení, která potřebu helia pro chlazení snižují. Ale v jiných oborech, třeba při výrobě nesmírně potřebných polovodičů, je helium (zatím) nenahraditelné.

Rusko chce do popředí. Kvůli Číně

Investice do těžby helia stoupají. Katarská společnost Qatargas otevírá svůj čtvrtý výrobní závod, aby posílila jeho nabídku. Společnost Helium One zkoumá v africké Tanzanii místa, kde by snad mohlo těžit samostatně, nikoli společně se zemním plynem.

Ovšem opravdový průlom má přijít z Ruska. To se chystá otevřít velký výrobní závod pro produkci helia, čímž by se mohlo už příští rok posunout na pozici třetího největšího světového producenta. Hlavním odběratelem by však neměly být ruské technologické firmy, ale Čína.

