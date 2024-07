Kdyby zmizela třetina restaurací, tak se moc nestane, říká Zdeněk Pohlreich

Eva Čerešňáková, autorka, moderátorka, bývalá modelka a Česká vicemiss v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Pozvání do studia přijal jeden z nejznámějších kuchařů a moderátorů pořadů o gastronomii Zdeněk Pohlreich.

„Restaurací je v Česku je stále strašně moc, tak je jasné, že ubývají a budou dále ubývat,“ tak černě vidí budoucnost gastronomie Zdeněk Pohlreich. Byť je nyní dle něj práce v pohostinství mnohem lépe placená než před covidovou pandemií, pracovníkům se do restaurací znovu nechce. To že se prakticky nedají sehnat zodpovědní lidé, kteří by měli o práci v gastru zájem, vidí známý kuchař a moderátor gastronomických pořadů jako jeden ze zásadních problémů.

Lidi nejsou

„V průběhu pandemie si řada lidí, kteří procovali v gastronomii uvědomila, že se mohou na pracovním trhu uplatnit i jinde. Změnila proto profesi a o návratu do restaurací vůbec neuvažují," komentuje situaci s tím, že když se hlásí noví, tak neunesou stálý stres, který práce přináší. „Doba i věk zájemců se změnily a už nejde na nové zaměstnance pouštět hrůza a být tak přísný jako před lety," říká Pohlreich.

Restaurační byznys má celou řadu proměnných, zaměstnanec musí zvládat pracovní zátěž, komunikovat a vydržet. Dle Pohlreicha jde o krutý byznys jak pro majitele restaurací, tak zaměstnance. Konkurence, zejména ve velkých městech, je obrovská. Majitel je navíc neustále vystaven možnosti veřejného odsouzení od klientů, a zároveň musí být tvrdý k dodavatelům a neúprosný k zaměstnancům, což je strašidelná kombice.

Zdeněk proto s nadsázkou popisuje svůj nový byznys plán. „Budu nadšencům, kteří nemají zkušenosti, ale chtějí investovat do otevření své první restaurace, tenhle nápad rozmlouvat. Když se mi to podaří, tak si naúčtuju čtvrtinu z plánované investice. Snílci nespálí své úspory v gastronomii a budou je moci použít smysluplněji. V gastru totiž můžete zkrachovat neuvěřitelně rychle," říká.

Cenové šílenství, které v minulých letech zasáhlo i Českou republiku, se nezvratně podepsalo i v gastronomii. Co však v restauracích jednou zdražilo, to už nikdy nezlevní, kdo si to myslí, je dle Pohlreicha snílek. „Gastonomie nemá žádné mechanismy jak reagovat na zdražení energií a surovin jinak, než rovněž zdražením. Jen je důležité vybalancovat únosné ceny," dodává s tím, že i po době hospodských krachů jich je v Česku stále moc. Kdyby ještě zavřela třetina hospod, tak to prakticky nikdo ani nepozná," říká v rozhovoru s Evou Čerešňákovou.

Podle čeho pozná dobrou restauraci?

Co má nejraděj na talíři?

Kde tkví největší problémy gastronomie?

Co doopravdy znamenal pro hostinské covid?

Více se dozvíte v aktuálním díle pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

